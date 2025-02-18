На кафе та ресторани спрямували 386 млн грн: на що ще українці витрачали 'Зимову єПідтримку'

Багато українців отримали грошову допомогу в межах програми "Зимова єПідтримка". Окрім цього, чимало громадян часткове відшкодовують свої витрати на покупки завдяки "Національному кешбеку".

У межах цих двох держпрограм українцям загалом було виплачено 9,6 мільярда гривень. Про це пише "24 Канал" з посиланням на Мінекономіки.

Українці вже встигли витратити 6,7 мільярда гривень з цих коштів. Найбільше пішло на комунальні послуги – 3,8 мільярда гривень, що складає 56% від загальної суми.

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Крім того, найбільші суми були направлені на:

телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок – 1,4 млрд грн;

кафе та ресторани – 386 млн грн;

ліки – 189 млн грн;

комп’ютерні мережі та інформаційні послуги – 187 млн грн;

благодійність – 177 млн грн;

книжки та інша друкована продукція – 147 млн грн;

залізничні пасажирські перевезення та громадський транспорт – 90 млн грн;

кінотеатри – 47 млн грн;

поштові послуги – 42 млн грн;

кабельне, супутникове та інше платне телебачення й радіопослуги – 29 млн грн.

Згідно зі статистичними даними, станом на 17 лютого на отримання "тисячі Зеленського" подали заявки 12 мільйонів українців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, до якого числа можна оформити "тисячу Зеленського".

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