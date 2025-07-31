На какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры с 1 августа: ответ ПФУ

В августе 2025 года украинские пенсионеры могут рассчитывать на несколько дополнительных выплат. Среди них – возрастные надбавки, единовременные выплаты ко Дню Независимости, а также доплаты для отдельных социально уязвимых категорий граждан.

В частности, возрастные надбавки получат пенсионеры, которым в течение августа исполняется 70, 75 или 80 лет. Размер доплат зависит от возраста: до 300 гривен для лиц от 70 до 74 лет, до 456 гривен для тех, кому исполнилось 75 лет, и до 570 гривен для граждан от 80 лет и старше. Условием для начисления таких надбавок размер пенсии, который не должен превышать 10 340,35 грн. Об этом пишет nv.ua.

Ко Дню Независимости часть пенсионеров получит единовременную денежную помощь, сумма которой будет колебаться от 450 до 3100 грн. Выплата начисляется автоматически тем, кто уже состоит на учете в Пенсионном фонде. Те же, кто не зарегистрирован в ПФУ в качестве получателя пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания, могут обратиться с заявлением и соответствующими документами в территориальные органы фонда.

Отдельные доплаты предусмотрены для пенсионеров, проживавших в зонах, подвергшихся радиоактивному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. В этом случае размер надбавки равняется прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, а именно 2361 грн. Право на эту помощь имеют те, кто жил в таких зонах в период с 1986 по 1993 год и имеет официальный статус пострадавшего от Чернобыльской катастрофы.

Для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет, не имеющих посторонней помощи и нуждающихся в постоянном уходе из-за состояния здоровья, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 944 грн. Выплату назначают только тем, кто получает пенсию по возрасту и проживает сам. Кроме того, необходимо предоставить медицинское подтверждение потребности в уходе. Пенсионеры, получающие пенсию по другим основаниям, например по инвалидности, права на эту доплату не имеют.

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Почетные доноры Украины могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную сумму. В 2025 году она составляет 292 грн и предоставляется тем, кто безвозмездно сдал кровь или ее компоненты в объемах, соответствующих законодательно установленным нормам.

Еще одна категория надбавок — для пенсионеров, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей. В таком случае выплачивается по 150 грн ежемесячно за каждого ребенка, пока он не достигнет 18-летнего возраста. Чтобы получать эту доплату, пенсионер должен не работать и не заниматься предпринимательской деятельностью.

Таким образом, в августе ряд пенсионеров могут получить повышенные выплаты благодаря социальным программам, приуроченным как к государственным событиям, так и к возрастным или жизненным обстоятельствам.

Раньше мы рассказывали, что украинцам со средней зарплатой "не светит" даже средняя пенсия.

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