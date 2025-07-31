На які доплати можуть розраховувати пенсіонери з 1 серпня: відповідь ПФУ

У серпні 2025 року українські пенсіонери можуть розраховувати на кілька додаткових виплат. Серед них – вікові надбавки, одноразові виплати до Дня Незалежності, а також доплати для окремих соціально вразливих категорій громадян.

Зокрема, вікові надбавки отримають ті пенсіонери, яким протягом серпня виповнюється 70, 75 або 80 років. Розмір доплат залежить від віку: до 300 гривень для осіб від 70 до 74 років, до 456 гривень для тих, кому виповнилося 75 років, і до 570 гривень для громадян віком від 80 років і старших. Умовою для нарахування таких надбавок є розмір пенсії, який не повинен перевищувати 10 340,35 грн. Про це пише nv.ua.

До Дня Незалежності частина пенсіонерів отримає одноразову грошову допомогу, сума якої коливатиметься від 450 до 3100 грн. Виплата нараховується автоматично тим, хто вже перебуває на обліку в Пенсійному фонді. Ті ж, хто не зареєстрований у ПФУ як одержувач пенсії чи щомісячного довічного грошового утримання, можуть звернутися із заявою та відповідними документами до територіальних органів фонду.

Окремі доплати передбачено для пенсіонерів, які проживали у зонах, що зазнали радіоактивного забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС. У цьому випадку розмір надбавки дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб, а саме 2361 грн. Право на цю допомогу мають ті, хто мешкав у таких зонах у період з 1986 по 1993 рік і має офіційний статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи.

Для самотніх пенсіонерів віком від 80 років, які не мають сторонньої допомоги й потребують постійного догляду через стан здоров’я, передбачена щомісячна доплата у розмірі 944 грн. Виплату призначають лише тим, хто отримує пенсію за віком і проживає сам. Крім того, необхідно надати медичне підтвердження потреби в догляді. Пенсіонери, що отримують пенсію з інших підстав, наприклад через інвалідність, права на цю доплату не мають.

Читайте також: Пенсії частини українців можуть зрости: хто має право на перерахунок після заяви в ПФУ

Почесні донори України також можуть розраховувати на додаткову щомісячну суму. У 2025 році вона становить 292 грн і надається тим, хто безоплатно здав кров або її компоненти в обсягах, що відповідають законодавчо встановленим нормам.

Ще одна категорія надбавок — для пенсіонерів, які самостійно виховують неповнолітніх дітей. У такому випадку виплачується по 150 грн щомісяця за кожну дитину, поки вона не досягне 18-річного віку. Щоб отримувати цю доплату, пенсіонер повинен не працювати та не займатися підприємницькою діяльністю.

Таким чином, у серпні низка пенсіонерів може отримати підвищені виплати завдяки соціальним програмам, приуроченим як до державних подій, так і до вікових або життєвих обставин.

Раніше ми розповідали, що українцям з середньою зарплатою "не світить" навіть середня пенсія.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!