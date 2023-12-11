На какие коммунальные услуги предоставляется жилищная субсидия

Некоторые украинцы могут воспользоваться возможностью получить жилищную субсидию от государства, если их доходы не позволяют полностью оплатить расходы на коммунальные услуги.

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В Telegram-канале Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области предоставлена информация о том, на какие виды услуг можно получить эту субсидию.

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В соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848, субсидия может предоставляться для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, управления многоквартирным домом, а также для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого топлива.

Жилищная субсидия, являющаяся формой адресной государственной помощи, может покрывать расходы на разные виды коммунальных услуг. В частности, она может использоваться для оплаты поставок и распределения природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения и управления бытовыми отходами.

Субсидия также может предоставляться для покрытия расходов на абонентское обслуживание, такое как централизованное водоснабжение, централизованный водоотвод, снабжение горячей водой, тепловой энергии и управление бытовыми отходами. Дополнительно она может использоваться для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

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