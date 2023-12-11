На які комунальні послуги надається житлова субсидія

Деякі українці можуть скористатися можливістю отримати житлову субсидію від держави, якщо їхні доходи не дозволяють оплатити повністю витрати на комунальні послуги.

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У Telegram-каналі Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області надано інформацію про те, на які види послуг можна отримати цю субсидію.

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Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, субсидія може надаватися для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, управління багатоквартирним будинком, а також для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Житлова субсидія, яка є формою адресної державної допомоги, може покривати витрати на різні види комунальних послуг. Зокрема, вона може використовуватися для сплати за постачання та розподіл природного газу, електроенергії, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та управління побутовими відходами.

Субсидія також може надаватися для покриття витрат на абонентське обслуговування, таке як централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання гарячої води, теплової енергії та управління побутовими відходами. Додатково, вона може використовуватися для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

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