На какую пенсию могут рассчитывать люди с 3 группой инвалидности

Размер пенсионных выплат для людей с инвалидностью III группы в Украине определяется на основе нескольких факторов, в частности, базовой возрастной пенсии и установленной группы инвалидности.

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, лица с III группой инвалидности получают 50% стандартной возрастной пенсии. Однако существуют особые категории граждан, которым предусмотрены другие схемы расчета. Об этом пишет 24 tv.ua.

В частности, военнослужащие, получившие инвалидность в ходе боевых действий, имеют право на пенсию в размере 60% от их официальной заработной платы.

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Для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС предусмотрены два варианта расчета пенсии:

- на основе пятикратного размера минимальной зарплаты (по состоянию на начало текущего года)

- по средней зарплате за период работы в зоне отчуждения (1986-1990 годы)

Установлены следующие минимальные пенсионные выплаты:

- I группа инвалидности – от 2 760 грн

- II и III группы (неработающие) – от 2520 грн

- II и III группы (работающие) – от 2 093 грн

Окончательный размер выплат зависит от группы инвалидности и трудоустройства.

Напомним, мы уже писали, как подготовиться к выходу на пенсию и что для этого нужно.

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