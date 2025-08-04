На Камчатке произошло очередное землетрясение в 6,8 балла: острову грозит цунами (фото)

В ночь на воскресенье у побережья Камчатского полуострова в России произошло новое мощное землетрясение, магнитудой 6,8 балла. По данным Геологической службы США эпицентр залегал на глубине 35 км. В этой связи объявлена угроза цунами.

Об этом пишет BBC. Министерство по чрезвычайным ситуациям России предупредило, что волны могут накрыть три района Камчатки. Хотя по предварительным прогнозам, высота волн будет незначительной, жителей региона призвали не приближаться к побережью.

На фоне повышенной сейсмической активности проснулся и вулкан Крашенинникова — впервые более чем за 500 лет. По словам Ольги Гириной, руководительницы Камчатской группы реагирования на извержение, последнее известное извержение вулкана датируется 1463 годом.

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После пробуждения вулкана был зафиксирован выброс пепла на высоту до 6 тысяч метров. Камчатское управление МЧС сообщило, что облако дрейфует к востоку в сторону Тихого океана, и на его пути нет населенных пунктов. Сам вулкан имеет высоту 1856 метров.

Эти события вероятно связаны с недавним землетрясением магнитудой 8,8, которое поразило регион неделю назад. По словам ученых, это было сильнейшее землетрясение в районе с 1952 года. Тогда волны цунами достигли даже Французской Полинезии и Чили.

Российские геофизики предостерегают, что регион входит в фазу интенсивной афтершоковой активности. Сильные подземные толчки уже ощущаются в Петропавловске-Камчатском и могут продолжаться не менее месяца. По оценкам специалистов, возможны повторные землетрясения магнитудой до 7,5.

Напомним, на российской Камчатке зафиксировано мощное землетрясение.

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