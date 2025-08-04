На Камчатці відбувся черговий землетрус у 6,8 бала: острову загрожує цунамі (фото)

У ніч на неділю біля узбережжя Камчатського півострова в Росії стався новий потужний землетрус, магнітудою 6,8 бала. За даними Геологічної служби США, епіцентр залягав на глибині 35 км. У зв’язку з цим оголошено загрозу цунамі.

Про це пише BBC. Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії попередило, що хвилі можуть накрити три райони Камчатки. Хоча за попередніми прогнозами висота хвиль буде незначною, мешканців регіону закликали не наближатися до узбережжя.

На тлі підвищеної сейсмічної активності прокинувся і вулкан Крашеніннікова — вперше за понад 500 років. За словами Ольги Гіріної, керівниці Камчатської групи реагування на виверження, останнє відоме виверження вулкана датується 1463 роком.

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Після пробудження вулкана було зафіксовано викид попелу на висоту до 6 тисяч метрів. Камчатське управління МНС повідомило, що хмара дрейфує на схід у бік Тихого океану, і на її шляху немає населених пунктів. Сам вулкан має висоту 1856 метрів.

Ці події ймовірно пов’язані з недавнім землетрусом магнітудою 8,8, який вразив регіон тиждень тому. За словами науковців, це був найсильніший землетрус у районі з 1952 року. Тоді хвилі цунамі досягли навіть Французької Полінезії та Чилі.

Російські геофізики застерігають, що регіон входить у фазу інтенсивної афтершокової активності. Сильні підземні поштовхи вже відчуваються в Петропавловську-Камчатському та можуть тривати щонайменше ще місяць. За оцінками фахівців, можливі повторні землетруси магнітудою до 7,5.

Нагадаємо, на російській Камчатці зафіксували потужний землетрус.

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