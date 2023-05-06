На россии показали видео задержания мужчины, подозреваемого в подрыве авто Прилепина (видео)

Представители российского МВД сообщили, что якобы задержали "подозреваемого" в покушении на жизнь украинофоба, террориста и пропагандиста Захара Прилепина. Его автомобиль взорвался 6 мая около 10:40 вблизи Нижнего Новгорода. В машине вместе с Прилепиным находился его водитель, погибший на месте.

Читайте также : В Мелитополе взорвали авто коллаборанта Максима Зубарева

По сообщениям росСМИ, "подозреваемый" уже был судим, также продолжается розыск других виновников подрыва. Пропагандисты заявляют, что взрывчатку могли подложить в машину ночью. Кроме того сообщают, что взрывчатка была якобы очень мощной и располагалась так, чтобы взрыв был "четко направлен на водителя".

Вскоре пропагандисты заявили, что подозреваемый якобы признался в подрыве автомобиля террориста Прилепина.

Видео дня

"Мужчина рассказал, что был "завербован" одной из спецслужб Украины еще несколько лет назад. Он давал необходимую им информацию, а получал деньги. Последней задачей стало получение паспорта РФ и переезд. Следующий шаг - ликвидация Захара Прилепина. Мужчина несколько дней следил за писателем, закопавшим противотанковые мины на пути к дому Прилепина, на одну из которых наехал автомобиль Audi Q", – сообщают российские СМИ.

Напомним, на россии взорвали автомобиль с Прилепиным.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !