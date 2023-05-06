На росіі показали відео затримання чоловіка, якого підозрюють в підриві авто Прилєпіна (відео)

Представники російського МВС повідомили, що нібито затримали "підозрюваного" у замаху на життя українофоба, терориста та пропагандиста Захара Прілєпіна. Його автомобіль підірвався 6 травня близько 10:40 поблизу Нижнього Новгорода. У машині разом з Прилєпіним був його водій, який загинув на місці.

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За повідомленнями росЗМІ, "підозрюваний" вже був судимий, також продовжується розшук інших винуватців підриву. Пропагандисти заявляють, що вибухівку могли підкласти в машину вночі. Крім того повідомляють, що вибухівка була нібито дуже потужною та розташовувалась так, щоб вибух був "чітко направлений на водія".

Незабаром пропагандисти заявили, що “підозрюваний" нібито зізнався у підриві автомобіля терориста Прилєпіна.

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“Чоловік розповів, що був “завербований" однією зі спецслужб України ще кілька років тому. Він давав необхідну їм інформацію, а натомість отримував гроші. Останнім завданням стало отримання паспорта рф та переїзд. Наступний крок – ліквідація Захара Прилепіна. Чоловік кілька днів стежив за письменником, закопав протитанкові міни на шляху до будинку Прилепіна, на одну з яких наїхав автомобіль Audi Q", – повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, на росії підірвали авто з Прилєпіним.

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