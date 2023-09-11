На вкус как бочковые: Как сделать квашеные помидоры в ведре

Летом, когда помидоры в сезоне, многие решают сделать консервацию этого любимого овоща. Маринованные помидоры – это традиционный и вкусный способ сохранить вкус лета на зиму.

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Если у вас нет специальных бочек для квашения, можно использовать обычное пластиковое ведро. Ниже вы найдете простой рецепт на зимний запас помидоров, которым поделился "Апостроф".

Ингредиенты на ведро объемом 10 литров:

Помидоры

Листья хрена (5-6 штук)

Листья или корень сельдерея или петрушки

Листья базилика и мяты (по желанию)

Ингредиенты для рассола на 5 литров:

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Соль (5 столовых ложек с горкой)

Сахар (5 столовых ложек с горкой)

Столовый хрен (1 столовая ложка)

Приготовление:

Помидоры тщательно промойте и замочите в холодной воде. Выбирайте помидоры примерно одинакового размера, без трещин и порчи, некоторым образом зрелые, но не слишком мягкие. Зелень хорошо промойте, слегка разотрите в руках и часть разместите на дне пластикового ведра. Затем аккуратно разместите вымытые помидоры, оставляя хвостики, если они есть. Попытайтесь укладывать их плотно, но не переусердствуйте. Сверху разложите листья сельдерея и ложку готового хрена. Для рассола возьмите ведро объемом 5 литров и заполните его водой. Добавьте соль, сахар и тщательно перемешайте, чтобы все кристаллы полностью растворились. Полученным раствором залейте помидоры так, чтобы полностью покрылись рассолом. На верх разложите оставленные листья хрена, отойдя от краев ведра. Затем прижмите помидоры тарелкой или доской так, чтобы они погрузились в раствор полностью. Покройте ведро крышкой. Пластиковое ведро с помидорами поместите в амбар на 2-3 дня, чтобы они подверглись квашению, а затем перенесите в погреб или другое прохладное место. Через месяц-полтора квашеные помидоры будут готовы к употреблению.

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