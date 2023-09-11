На вкус как бочковые: Как сделать квашеные помидоры в ведре
Летом, когда помидоры в сезоне, многие решают сделать консервацию этого любимого овоща. Маринованные помидоры – это традиционный и вкусный способ сохранить вкус лета на зиму.
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Если у вас нет специальных бочек для квашения, можно использовать обычное пластиковое ведро. Ниже вы найдете простой рецепт на зимний запас помидоров, которым поделился "Апостроф".
Ингредиенты на ведро объемом 10 литров:
- Помидоры
- Листья хрена (5-6 штук)
- Листья или корень сельдерея или петрушки
- Листья базилика и мяты (по желанию)
Ингредиенты для рассола на 5 литров:
- Соль (5 столовых ложек с горкой)
- Сахар (5 столовых ложек с горкой)
- Столовый хрен (1 столовая ложка)
Приготовление:
- Помидоры тщательно промойте и замочите в холодной воде. Выбирайте помидоры примерно одинакового размера, без трещин и порчи, некоторым образом зрелые, но не слишком мягкие.
- Зелень хорошо промойте, слегка разотрите в руках и часть разместите на дне пластикового ведра. Затем аккуратно разместите вымытые помидоры, оставляя хвостики, если они есть. Попытайтесь укладывать их плотно, но не переусердствуйте. Сверху разложите листья сельдерея и ложку готового хрена.
- Для рассола возьмите ведро объемом 5 литров и заполните его водой. Добавьте соль, сахар и тщательно перемешайте, чтобы все кристаллы полностью растворились.
- Полученным раствором залейте помидоры так, чтобы полностью покрылись рассолом. На верх разложите оставленные листья хрена, отойдя от краев ведра. Затем прижмите помидоры тарелкой или доской так, чтобы они погрузились в раствор полностью.
- Покройте ведро крышкой.
- Пластиковое ведро с помидорами поместите в амбар на 2-3 дня, чтобы они подверглись квашению, а затем перенесите в погреб или другое прохладное место. Через месяц-полтора квашеные помидоры будут готовы к употреблению.
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