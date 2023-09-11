На смак як бочкові: Як зробити квашені помідори у відрі

Влітку, коли помідори в сезоні, багато людей вирішують зробити консервацію цього улюбленого овоча. Мариновані помідори – це традиційний і смачний спосіб зберегти смак літа на зиму.

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Якщо у вас немає спеціальних бочок для квашення, то можна використовувати звичайне пластикове відро. Нижче ви знайдете простий рецепт на зимовий запас помідорів, яким поділився "Апостроф".

Інгредієнти на відро об'ємом 10 літрів:

Помідори

Листя хрону (5-6 штук)

Листя або корінь селери чи петрушки

Листя базиліка та м'яти (за бажанням)

Інгредієнти для розсолу на 5 літрів:

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Сіль (5 столових ложок із гіркою)

Цукор (5 столових ложок із гіркою)

Столовий хрін (1 столова ложка)

Приготування:

Помідори ретельно промийте та замочіть у холодній воді. Вибирайте помідори приблизно однакового розміру, без тріщин і псування, деяким чином зрілі, але не занадто м'які. Зелень також добре промийте, злегка розітріть у руках і частину розмістіть на дні пластикового відра. Потім акуратно розмістіть вимиті помідори, залишаючи хвостики, якщо вони є. Спробуйте укладати їх щільно, але не переборщіть. Зверху розкладіть листя селери та ложку готового хрону. Для розсолу візьміть відро об'ємом 5 літрів і заповніть його водою. Додайте сіль, цукор і ретельно перемішайте, щоб усі кристали повністю розчинилися. Отриманим розчином залийте помідори так, щоб вони повністю покрилися розсолом. На верх розкладіть залишене листя хрону, відійшовши від країв відра. Потім притисніть помідори тарілкою або дошкою так, щоб вони занурилися в розчин повністю. Покрийте відро кришкою. Пластикове відро з помідорами помістіть в комору на 2-3 дні, щоб вони піддалися квашенню, а потім перенесіть у погреб або інше прохолодне місце. Через місяць-півтора квашені помідори будуть готові для споживання.

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