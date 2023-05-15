На Землю движется мощная магнитная буря: когда именно

Вскоре Землю покроет довольно сильная четырехдневная магнитная буря. В настоящее время немало людей жалуются на ухудшение самочувствия.

По данным Meteoagent, опасным периодом будет вторая половина мая – 23-26 мая. Мощность магнитных бурь составит от 4 до 5 баллов.

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Во время магнитных бурь чаще всего метеозависимые люди, люди с хроническими болезнями и пенсионного возраста имеют головные боли и мигрени, повышение/снижение давления, боли и мышцы и суставы и т.д.

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С 16 по 22 мая вспышки на Солнце не будут сильно влиять на атмосферу Земли. Их мощность будет составлять только 2 балла, то есть это слабые магнитные бури.

С 23 числа начнется обострение, которое продлится до 26 мая. Также 28 мая ожидается магнитная буря в 4 балла, остальные дни будут спокойными.

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Как улучшить здоровье во время магнитных бурь

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать несколько советов:

Пейте чистую воду, травяные чаи и откажитесь от кофе, алкогольных напитков, энергетиков.

Потребляйте больше сезонных овощей и зелени, меньше – жареной, острой и жирной пищи. Также откажитесь от вредных привычек.

Гуляйте на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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