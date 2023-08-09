Набирающий популярность рецепт: Как приготовить квашеные огурцов с сухой горчицей
Лето – это не только время отдыха, но и время для приготовления запасов на зиму. Для некоторых хозяек это становится своеобразным хобби, что помогает забыть о тревожных новостях и депрессивных мнениях, особенно в период тяжелых событий.
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Если вы успешно закрыли несколько банок кабачковой икры или маринованных огурцов без стерилизации, то сейчас можно попробовать приготовить квашеные огурцы с горчицей по простому рецепту от theLime.
Ингредиенты:
- Огурцы
- Соль (2,5 столовых ложки)
- Горчица (1 столовая ложка)
- Черный молотый перец (1 столовая ложка)
- Чеснок (6-9 зубчиков)
- Зонты укропа
Приготовление:
- Огурцы тщательно промойте от пыли и грязи под проточной водой. Если есть возможность, оставьте их в холодной воде на 6-8 часов.
- Чеснок очистите от шкурки и пропустите через пресс.
- Банки хорошо вымойте и просушите. На дно каждой банки уложите зонтики укропа, а поверхность покройте огурцами.
- Добавьте 2,5 столовых ложки соли и залейте водой (источник - колодец или фильтрованная вода). Далее в банку добавьте горчицу и залейте ее снова водой. Затем положите черный молотый перец и измельченный чеснок (2-3 зубчика на каждую банку). Залейте водой до самого верха и закройте капроновой крышкой.
- Отберите каждую банку и тщательно потрясите несколько минут, чтобы соль и горчица растворились в воде и не осели на дно.
- Оставьте банки с квашеными огурцами при комнатной температуре на несколько часов, затем перенесите в прохладное место для хранения до зимы.
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