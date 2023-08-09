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Рецепт, що набирає популярність: Як приготувати квашені огірків з сухою гірчицею

Ігор Романько

Як законсервувати огірки з сухою гірчицею на зиму

Літо – це не лише пора відпочинку, а й час для приготування запасів на зиму. Для деяких господинь це стає своєрідним хобі, що допомагає забути про тривожні новини та депресивні думки, особливо у період важких подій.

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Якщо ви вже успішно закрили кілька банок кабачкової ікри чи маринованих огірків без стерилізації, то зараз можна спробувати приготувати квашені огірки з гірчицею за простим рецептом від theLime.

Інгредієнти:

  • Огірки
  • Сіль (2,5 столові ложки)
  • Гірчиця (1 столова ложка)
  • Чорний мелений перець (1 столова ложка)
  • Часник (6-9 зубчиків)
  • Парасольки кропу

Приготування:

  1. Огірки ретельно промийте від пилу та бруду під проточною водою. Якщо є можливість, залиште їх на 6-8 годин у холодній воді.
  2. Часник очистіть від шкурки та пропустіть через прес.
  3. Банки добре вимийте та просушіть. На дно кожної банки покладіть парасольки кропу, а поверхню покрийте огірками.
  4. Додайте 2,5 столові ложки солі та залийте водою (джерело - криниця або фільтрована вода). Далі в банку додайте гірчицю та залийте її знову водою. Потім покладіть чорний мелений перець і подрібнений часник (2-3 зубчики на кожну банку). Залийте водою до самого верху і закрийте капроновою кришкою.
  5. Відберіть кожну банку та ретельно потрусіть декілька хвилин, щоб сіль та гірчиця розчинилися в воді та не осіли на дно.
  6. Залиште банки з квашеними огірками при кімнатній температурі на декілька годин, а потім перенесіть у прохолодне місце для зберігання до зими.

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