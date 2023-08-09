Рецепт, що набирає популярність: Як приготувати квашені огірків з сухою гірчицею

Літо – це не лише пора відпочинку, а й час для приготування запасів на зиму. Для деяких господинь це стає своєрідним хобі, що допомагає забути про тривожні новини та депресивні думки, особливо у період важких подій.

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Якщо ви вже успішно закрили кілька банок кабачкової ікри чи маринованих огірків без стерилізації, то зараз можна спробувати приготувати квашені огірки з гірчицею за простим рецептом від theLime.

Інгредієнти:

Огірки

Сіль (2,5 столові ложки)

Гірчиця (1 столова ложка)

Чорний мелений перець (1 столова ложка)

Часник (6-9 зубчиків)

Парасольки кропу

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Приготування:

Огірки ретельно промийте від пилу та бруду під проточною водою. Якщо є можливість, залиште їх на 6-8 годин у холодній воді. Часник очистіть від шкурки та пропустіть через прес. Банки добре вимийте та просушіть. На дно кожної банки покладіть парасольки кропу, а поверхню покрийте огірками. Додайте 2,5 столові ложки солі та залийте водою (джерело - криниця або фільтрована вода). Далі в банку додайте гірчицю та залийте її знову водою. Потім покладіть чорний мелений перець і подрібнений часник (2-3 зубчики на кожну банку). Залийте водою до самого верху і закрийте капроновою кришкою. Відберіть кожну банку та ретельно потрусіть декілька хвилин, щоб сіль та гірчиця розчинилися в воді та не осіли на дно. Залиште банки з квашеними огірками при кімнатній температурі на декілька годин, а потім перенесіть у прохолодне місце для зберігання до зими.

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