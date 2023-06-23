Надо добавить в воду, чтобы лилии дольше стояли свежими: лайфхак с сахаром

В Украине начинается сезон лилий, и многие пытаются продержать букет свежим как можно дольше. Существует много советов по поводу того, какие цветы лучше покупать, чтобы они были "свежими" более недели.

Впрочем, можно прибавить к воде в вазе два ингредиента, тем самым продлив "жизнь" букета. UAportal подготовил лайфхаки, которые позволят держать цветы свежими как можно дольше.

В частности, на 1 литр воды нужно добавить 30 г сахара и одну чайную ложку уксуса. Это позволит букету простоять дольше.

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Также важно подрезать стебли под углом острым ножом и расщепить на несколько частей. Обязательно нужно удалить нижние листья на стебле, даже если они небольшие.

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Чтобы ускорить раскрытие бутона, опустите лилию в горячую воду. Если вы хотите уменьшить интенсивность аромата, удалите из тычинок пыльники. Это дополнительно продлит жизнь срезанного цветка.

Следите также за влажностью воздуха. Лилии в климате средней полосы летом бывает душно, из-за чего цветы начнут активно засыхать.

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