Треба додати до води, щоб лілії довше стояли свіжими: лайфхак з цукром

В Україні починається сезон лілій, і чимало людей намагаються протримати букет свіжим якомога довше. Існує багато порад щодо того, які квіти краще купувати, щоб вони були "свіжими" понад тиждень.

Втім, можна додати до води у вазі два інгредієнти, тим самим продовживши "життя" букета. UAportal підготував лайфхаки, які дозволять тримати квіти свіжими якомога довше.

Зокрема, на 1 літр води потрібно додати 30 г цукру і одну чайну ложку оцту. Це дозволить букету простояти довше.

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Також важливо підрізати стебла під кутом гострим ножем та розщепити на кілька частин. Обов'язково потрібно видалити нижнє листя на стеблі, навіть якщо воно невелике.

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Щоб прискорити розкриття бутона, опустіть лілію у гарячу воду. Якщо ви хочете зменшити інтенсивність аромату, видаліть з тичинок пильовики. Це додатково продовжить життя зрізаної квітки.

Слідкуйте також за вологістю повітря. Лілії у кліматі середньої смуги влітку буває душно, через що квіти почнуть активно засихати.

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