'Нафтогаз' обратился к владельцам газовых плит: что советуют установить украинцам

Природный газ в Украине остается важным источником энергии для бытовых нужд, однако при определенных обстоятельствах он может представлять угрозу. Чтобы обезопасить себя, в НАК "Нафтогаз Украины" рекомендуют установить газовый сигнализатор.

Этот компактный прибор постоянно контролирует состав воздуха в комнате и включает громкую звуковую тревогу, как только концентрация газа превышает безопасные пределы. Благодаря этому устройству можно оперативно обнаружить утечку и избежать опасных последствий, отметили в "Нафтогазе".

Большинство домашних газовых сигнализаторов созданы для выявления высокой концентрации метана - главной составляющей природного газа. Некоторые модели дополнительно способны автоматически перекрывать подачу газа, запускать вентиляционные системы или другие меры безопасности, чтобы избежать взрыва или отравления.

Существует несколько типов бытовых газовых детекторов, но для эффективного предотвращения утечек природного газа стоит выбирать комбинированные устройства. Они не только определяют угарный газ, но и другие вредные вещества, реагируют на изменения температуры и появление дыма. Специалисты советуют монтировать такие датчики исключительно на потолке. По способу питания они бывают:

Сетевые сигнализаторы считаются более надежными и стабильными, ведь не требуют постоянного контроля уровня заряда. Они оснащены резервным питанием, поэтому не выключаются даже при отключении электричества.

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Батарейные устройства удобны тем, что их можно установить без подключения к электросети, но они требуют регулярной замены батарей.

Современные газовые сигнализаторы часто оснащены дополнительными функциями и могут управляться через мобильное приложение, что повышает их эффективность. Например:

отправка пользователю уведомлений в случае аварийной ситуации;

информирование об утечке газа с помощью телефонного звонка;

"умные" датчики способны автоматически вызывать экстренные службы, перекрывать подачу газа, запускать вентиляцию и принимать другие меры для ликвидации опасности.

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