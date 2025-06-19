'Нафтогаз' звернувся до власників газових плит: що радять встановити українцям

Природний газ в Україні залишається важливим джерелом енергії для побутових потреб, однак за певних обставин він може становити загрозу. Щоб убезпечити себе, у НАК "Нафтогаз України" рекомендують встановити газовий сигналізатор.

Цей компактний прилад постійно контролює склад повітря в кімнаті та вмикає гучну звукову тривогу, щойно концентрація газу перевищує безпечні межі. Завдяки цьому пристрою можна оперативно виявити витік і уникнути небезпечних наслідків, зазначили у "Нафтогазі".

Більшість домашніх газових сигналізаторів створені для виявлення високої концентрації метану – головного складника природного газу. Деякі моделі додатково здатні автоматично перекривати подачу газу, запускати вентиляційні системи або інші заходи безпеки, щоб уникнути вибуху або отруєння.

Існує кілька типів побутових газових детекторів, але для ефективного запобігання витокам природного газу варто обирати комбіновані пристрої. Вони не лише визначають чадний газ, а й інші шкідливі речовини, реагують на зміни температури та появу диму. Фахівці радять монтувати такі датчики виключно на стелі. За способом живлення вони бувають:

Мережеві сигналізатори вважаються більш надійними та стабільними, адже не вимагають постійного контролю рівня заряду. Вони оснащені резервним живленням, тому не вимикаються навіть при відключенні електрики.

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Батарейкові пристрої зручні тим, що їх можна встановити без підключення до електромережі, але вони потребують регулярної заміни батарей.

Сучасні газові сигналізатори часто оснащені додатковими функціями та можуть керуватися через мобільний додаток, що підвищує їхню ефективність. Наприклад:

надсилання користувачеві сповіщень у разі аварійної ситуації;

інформування про витік газу за допомогою телефонного дзвінка;

"розумні" датчики здатні автоматично викликати екстрені служби, перекривати подачу газу, запускати вентиляцію та вживати інших заходів для ліквідації небезпеки.

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