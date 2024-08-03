Нардеп объяснил, планируют ли в Украине ввести электронные повестки

В Украине идет мобилизация. Многие беспокоят вопрос введения электронных повесток.

Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что на Украине не планируются повестки в электронном формате. В интервью Oboz.ua он подчеркнул, что для этого из-за отсутствующих юридических оснований.

"Это пока не планируется. Нет юридических оснований, для этого необходимо вносить изменения в закон. Но позиция президента, Министерства обороны, Верховной Рады, Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – никаких повесток в электронном формате не должно быть", – отметил он.

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Добавим, ранее в Минобороны Украины заявили, что не планируют внедрять электронные повестки в приложении "Резерв+".

Напомним, ранее мы более подробно рассказывали о том, кого из пенсионеров все же могут мобилизовать.

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