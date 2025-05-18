Нарушение правил военного учета: какое имущество могут конфисковать у военнообязанного
В случае нарушения правил военного учета и неуплаты соответствующего штрафа, нарушителям грозит арест банковских счетов и имущества — в частности, жилья и авто.
Уплатить штраф нужно в течение 15 дней с момента получения постановления.
Важно: после оплаты нужно обязательно прислать квитанцию в районный ТЦК и СП, который наложил штраф.
Что будет, если штраф не оплатить
В случае неуплаты ТЦК и СП передает постановление государственному исполнителю.
- размер штрафа удваивается – от 34 000 до 56 000 грн;
- прилагаются расходы исполнительного производства;
- государственный исполнитель может арестовать банковские счета и имущество (движимое и недвижимое);
- арест производится с возможностью дальнейшей продажи этого имущества.
Как именно происходит арест
Арест налагается путем вынесения постановления:
- арест средств или имущества должника;
- описание и арест имущества.
Сумма ареста учитывает штраф, исполнительный сбор и расходы исполнительного производства.
Какое имущество не могут конфисковать
Согласно закону, не подлежат аресту или принудительной продаже:
- предметы повседневного обихода (посуда, белье, гигиенические средства, одежда, обувь, вещи детей);
- лекарства, очки, другие медицинские средства;
- минимальный набор мебели и техники: 1 кровать, стул, стол, шкаф, холодильник, телевизор, ПК – на семью;
- запасы пищи и воды на 3 месяца или средства на их приобретение (в пределах 3 минимальных зарплат на человека);
- предметы религиозного или профессионального назначения, если они единственный источник дохода;
- топливо для приготовления пищи и отопления в отопительный сезон;
- ограниченное количество домашних животных (один скот, две пары кроликов, 5 птиц) и корма для них;
- инвентарь и семена для индивидуального сельского хозяйства;
- средства реабилитации и автомобили, предоставленные по медицинским показаниям;
- награды, ордена, призы.
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Могут забрать квартиру или дом
Если сумма долга не превышает 160 000 грн., единственное жилье и земельный участок под ним не подлежат взысканию.
В случае, если долг превышает эту сумму и у должника нет иного имущества или денежных средств:
- взыскание накладывается сначала на другие объекты: земельные участки, гаражи, незавершенное строительство;
- жилье, в котором должник проживает постоянно, изымается только как последнее мероприятие.
Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.
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