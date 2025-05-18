Порушення правил військового обліку: яке майно можуть конфіскувати у військовозобовʼязаного
У разі порушення правил військового обліку та несплати відповідного штрафу, порушникам загрожує арешт банківських рахунків і майна — зокрема житла та авто. У період воєнного стану порушення правил військового обліку карається штрафом від 17 000 до 25 500 грн (ст. 210, 210-1 КУпАП).
Сплатити штраф потрібно протягом 15 днів з моменту отримання постанови. Якщо штраф оскаржувався — упродовж 15 днів після рішення про відмову в задоволенні скарги. Про це в коментарі ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.
Важливо: після оплати потрібно обов’язково надіслати квитанцію до районного ТЦК та СП, який наклав штраф.
Що буде, якщо штраф не сплатити
У разі несплати, ТЦК та СП передає постанову державному виконавцю. Тоді:
- розмір штрафу подвоюється — від 34 000 до 56 000 грн;
- додаються витрати виконавчого провадження;
- державний виконавець може арештувати банківські рахунки та майно (рухоме й нерухоме);
- арешт проводиться з можливістю подальшого продажу цього майна.
Як саме відбувається арешт
Арешт накладається шляхом винесення постанови про:
- арешт коштів або майна боржника;
- опис і арешт майна.
Сума арешту враховує: штраф, виконавчий збір та витрати виконавчого провадження.
Яке майно не можуть конфіскувати
Згідно із законом, не підлягають арешту або примусовому продажу:
- предмети повсякденного вжитку (посуд, білизна, гігієнічні засоби, одяг, взуття, речі дітей);
- ліки, окуляри, інші медичні засоби;
- мінімальний набір меблів і техніки: 1 ліжко, стілець, стіл, шафа, холодильник, телевізор, ПК — на сім’ю; мобільний телефон — на кожного;
- запаси їжі та води на 3 місяці або кошти на їх придбання (в межах 3 мінімальних зарплат на людину);
- предмети релігійного чи професійного призначення, якщо вони — єдине джерело доходу;
- паливо для приготування їжі та опалення в опалювальний сезон;
- обмежена кількість домашніх тварин (одна худоба, дві пари кролів, 5 птахів) і корми для них;
- інвентар і насіння для індивідуального сільського господарства;
- засоби реабілітації та автомобілі, надані за медичними показаннями;
- нагороди, ордени, призи.
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Чи можуть забрати квартиру або будинок
Якщо сума боргу не перевищує 160 000 грн, єдине житло та земельна ділянка під ним не підлягають стягненню.
У разі, якщо борг перевищує цю суму і в боржника немає іншого майна чи коштів:
- стягнення накладається спершу на інші об'єкти: земельні ділянки, гаражі, незавершене будівництво;
- житло, в якому боржник проживає постійно, вилучається лише як останній захід.
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