Насколько опасно грызть батарейки, чтобы они поработали дольше

Батарейки – предмет, которым пользуется практически каждый. Многие еще с детства помнят старый лайфхак, который помогает возобновить работу батарейки, если ее укусить. Мы расскажем, как батарейки влияют на человека и зачем их грызть.

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Почему если кусать батарейку она работает – старый, но проверенный лайфхак: если укусить или помять батарейку, она продолжит свою работу. Однако немногие знают, почему так происходит. На самом деле объяснить это явление достаточно просто, пишет Главред.

Батарейка включает в себя электролит и гидроксид марганца. Когда гидроксид марганца накапливается, доступ электролита внутри крупинок на поверхности батарейки блокируется и батарея перестает работать. Когда человек кусает или батарейку, часть крупинок ломается и электролит вступает в реакцию с остатком диоксида марганца, чем продолжает работу батарейки.

Мало кто знает, как батарейки влияют на человека, однако важно знать, что то, чем наполнена батарейка – достаточно опасно для человека и любых других живых существ. Именно поэтому батарейки категорически не стоит выбрасывать с бытовым мусором. Выходит, кусать батарейки лучше не стоит, а еще важнее – следить, чтобы ими не играли и не проглотили маленькие дети. В противном случае – необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Раньше мы писали о том, как правильно проверить заряд батарейки.

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