Наскільки небезпечно гризти батарейки, щоб вони попрацювали довше

Батарейки – предмет, яким користується практично кожен. Багато людей ще з дитинства пам'ятають старий лайфхак, який допомагає відновити роботу батарейки, якщо її вкусити. Ми розповімо, як батарейки впливають на людину і навіщо їх гризти.

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Чому якщо кусати батарейку вона працює – старий, але перевірений лайфхак: якщо вкусити або пом'яти батарейку, вона продовжить свою роботу. Однак мало хто знає, чому так відбувається. Насправді пояснити це явище досить просто, пише Главред.

Батарейка містить в собі електроліт і гідроксид марганцю. Коли гідроксид марганцю накопичується, доступ електроліту всередині крупинок на поверхні батарейки блокується і тоді батарейка перестає працювати. Коли людина кусає або мне батарейку, частина крупинок ламається і електроліт вступає в реакцію із залишком діоксиду марганцю, чим продовжує роботу батарейки.

Чи можна гризти батарейки Мало хто знає, як батарейки впливають на людину, проте важливо знати, що те, чим наповнена батарейка – досить небезпечно для людини і будь-яких інших живих істот. Саме через це батарейки категорично не варто викидати з побутовим сміттям. Виходить, кусати батарейки краще не варто, а ще важливіше – стежити, щоб ними не гралися і не проковтнули маленькі діти. В іншому випадку – необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.

Раніше ми писали про те, як правильно перевірити заряд батарейки.

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