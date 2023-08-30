Нацгвардейцы мощно уничтожили российскую гаубицу 'Рапира' (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов на разных участках фронта. В частности, защитники Украины смогли ликвидировать противотанковую гаубицу россиян "Рапира".

Уничтожением занимались бойцы Нацгвардии. Об этом сообщили на странице Нацгвардии в Twitter.

"Оккупанты разместили свою противотанковую пушку, чтобы бить по нашей технике. Но наша аэроразведка Батальона "Свобода" обнаружила вражескую технику и скорректировала артиллерию Бригады наступления НГУ "Рубеж", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили месторасположение вражеской позиции. На следующих кадрах виден мощный удар, уничтоживший технику россиян.

Точное время и место уничтожения гаубицы оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

На днях, напомним, защитникам Украины удалось ликвидировать российский комплекс РЭБ Р-330Ж "Житель" вместе с экипажем. Они применили для этого удар с РСЗО "HIMARS".

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