Нацгвардійці потужно знищили російську гаубицю 'Рапіра' (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, захисники України змогли ліквідувати протитанкову гаубицю росіян "Рапіра".

Знищенням займалися бійці Нацгвардії. Про це повідомили на сторінці Нацгвардії у Twitter.

"Окупанти розмістили свою протитанкову гармату, щоб бити по нашій техніці. Але наша аеророзвідка Батальйону "Свобода" виявила ворожу техніку та скорегувала артилерію Бригади наступу НГУ "Рубіж", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Димить, горить!": прикордонники ефектно підірвали вантажівку разом з окупантами (відео)

Відео дня

На відео можна побачити, як українські військові виявили місце розташування ворожої позиції. На наступних кадрах видно потужний удар, який знищив техніку росіян.

Точний час та місце знищення гаубиці окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Днями, нагадаємо, захисникам України вдалося ліквідувати російський комплекс РЕБ Р-330Ж "Житель" разом з екіпажем. Вони застосували ля цього удар з РСЗВ "HIMARS".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!