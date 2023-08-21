Нацгвардейцы нашли в кустах зенитную установку оккупантов и уничтожили ее (видео)

Украинские военные продолжают методически уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, ликвидации подлежит военная техника оккупантов.

Бойцы 3-го батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" обнаружили и уничтожили зенитную установку россиян. Об этом сообщили в телеграмм-канале "Оперативный ВСУ".

"Враг надеялся спрятать зенитную установку в кустах, однако наши аэроразведчики 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления "Рубеж" ее отыскали", – говорится в сообщении.

Читайте также: Силы обороны "свели к нулю" колонну российской техники под Клищиевкой (видео)

Видео дня

На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили установку оккупантов, которую россияне пытались спрятать в кустах. На следующих кадрах видны точное попадание ударного дрона и густой ствол дыма.

Точное время и место уничтожения зенитной установки оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, на Бахмутском направлении украинские защитники уничтожили сразу две "жирные цели" врага. Был ликвидирован самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и модернизирована самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!