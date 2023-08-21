Силы обороны 'свели к нулю' колонну российской техники под Клещеевкой (видео)

Вблизи Клещеевки на Донецком направлении фронта бойцы Сил обороны Украины "поджарили" колонну российской техники. Были сожжены два вражеских танка и две боевые машины пехоты.

Видео ликвидации вражеской техники появилось в сети. На кадрах, снятых аэроразведкой с беспилотников, можно заметить колонну военной техники россиян, направляющуюся на достаточно высокой скорости к посадкам.

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Вдруг по вражеской технике случаются мощные "прилеты". На другом видео уже виден результат – в районе Клещеевки среди поля стоят разбитые танки и БМП россиян.

Видео дня

"Анигиляция российской колонны в районе Клещеевки, Бахмутское направление", – говорится в комментарии под видео.

Напомним, на Бахмутском направлении украинские защитники из группы "Медоед" 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго уничтожили сразу две "жирные цели" врага. Был ликвидирован самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и модернизирована самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион".

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