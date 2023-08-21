Сили оборони 'звели до нуля' колону російської техніки під Кліщіївкою (відео)

Поблизу Кліщіївки на Донецькому напрямку фронту бійці Сил оборони України "підсмажили" колону російської техніки. Було спалено два ворожі танки та 2 бойові машини піхоти.

Відео ліквідації ворожої техніки з'явилося у мережі. На кадрах, знятих аеророзвідкою з безпілотників, можна помітити колону воєнної техніки росіян, що прямує на досить високій швидкості до посадок.

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Раптом по ворожій техніці стаються потужні "прильоти". На іншому відео вже видно результат – в районі Кліщіївки серед поля стоять розбиті танки та БМП росіян.

Відео дня

"Анігіляція російської колони в районі Кліщіївки, Бахмутський напрямок", – йдеться у коментарі під відео.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку українські захисники з групи "Медоїд" 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго знищили одразу дві "жирні цілі" ворога. Було ліквідовано самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" та модернізовану самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон".

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