Национальная валюта укрепляется: банкир рассказала, что влияет на курс

В феврале гривна продолжила тенденцию к укреплению по отношению к доллару, которая началась еще в прошлом месяце, и сохраняет ее в начале марта. Если в январе 2025 года официальный курс гривны к доллару вырос на 0,5%, то в феврале он поднялся уже на 0,7%.

Об этом рассказала Анна Золотько, член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank, пишет УНИАН. Национальный банк Украины 1 февраля установил курс 41,8242 грн/$, а к 1 марта он укрепился до 41,5140 грн/$.

Эксперт пояснила, что рост спроса на иностранную валюту в январе был временным сезонным явлением. Это было обусловлено большими бюджетными расходами и другими финансовыми операциями в конце 2024 года. Однако уже в течение первых недель 2025 валютный рынок адаптировался к этой тенденции. В результате в феврале наблюдалось снижение спроса на доллар на межбанковском валютном рынке и постепенный рост предложения иностранной валюты.

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Как отметила эксперт, такая динамика объясняется увеличением продаж валюты аграрными экспортерами, а также компаниями из других отраслей. Этому способствовали как рыночные условия, так и налоговый период, активизирующий предложение валюты.

В марте тенденция к укреплению гривни не только сохранилась, но и набирает обороты. В частности, 5 марта курс продаж на межбанковском валютном рынке опускался ниже 41,40 грн/$, что свидетельствует о дальнейшем усилении национальной валюты.

По словам Золотько, благодаря позитивной динамике Национальный банк Украины с начала 2025 постепенно уменьшает объемы своих интервенций на межбанковском валютном рынке.

Если в декабре 2024 года сальдо сделок НБУ (разница между покупкой и продажей валюты) составило $5,3 млрд, то уже в январе этот показатель снизился до $3,75 млрд, а в феврале сократился еще больше – до $3,058 млрд.

Подобная тенденция к укреплению гривни наблюдается и в розничном сегменте: население стало меньше покупать иностранную валюту, что дополнительно поддерживает стабильность национальной валюты.

Напомним, экономист рассказал, к чему готовиться украинцам по отношению к доллару в марте.

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