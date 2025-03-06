Національна валюта зміцнюється: банкір розповіла, що впливає на курс

У лютому гривня продовжила тенденцію до зміцнення щодо долара, яка розпочалася ще минулого місяця, і зберігає її на початку березня. Zкщо в січні 2025 року офіційний курс гривні до долара зріс на 0,5%, то в лютому він піднявся вже на 0,7%.

Про це розповіла Ганна Золотько, член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank, пише УНІАН. Національний банк України 1 лютого встановив курс 41,8242 грн/$, а до 1 березня він зміцнився до 41,5140 грн/$.

Експертка пояснила, що зростання попиту на іноземну валюту у січні було тимчасовим сезонним явищем. Це було зумовлено великими бюджетними витратами та іншими фінансовими операціями наприкінці 2024 року. Однак уже протягом перших тижнів 2025 року валютний ринок адаптувався до цієї тенденції. Внаслідок цього у лютому спостерігалося зниження попиту на долар на міжбанківському валютному ринку та поступове зростання пропозиції іноземної валюти.

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Як зазначила експертка, така динаміка пояснюється збільшенням продажу валюти аграрними експортерами, а також компаніями з інших галузей. Цьому сприяли як ринкові умови, так і податковий період, що активізував пропозицію валюти.

У березні тенденція до зміцнення гривні не лише збереглася, а й набирає обертів. Зокрема, 5 березня курс продажу на міжбанківському валютному ринку опускався нижче 41,40 грн/$, що свідчить про подальше посилення національної валюти.

За словами Золотько, завдяки позитивній динаміці Національний банк України з початку 2025 року поступово зменшує обсяги своїх інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Якщо у грудні 2024 року сальдо операцій НБУ (різниця між купівлею та продажем валюти) становило $5,3 млрд, то вже у січні цей показник знизився до $3,75 млрд, а у лютому скоротився ще більше – до $3,058 млрд.

Подібна тенденція до зміцнення гривні спостерігається і в роздрібному сегменті: населення стало менше купувати іноземну валюту, що додатково підтримує стабільність національної валюти.

Нагадаємо, економіст розповів, до чого готуватися українцям щодо долара в березні.

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