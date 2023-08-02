Назначение субсидии по количеству членов домохозяйств: в ПФУ назвали правильную дату

Украинцы, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги, имеют право на получение жилищной субсидии. Важно знать, какую дату определяется количество членов домохозяйства при назначении субсидии.

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Информацию предоставила администрация Пенсионного фонда Украины. Жилищная субсидия назначается домохозяйствам при разнице между размером платы за жилищно-коммунальные услуги внутри социальных норм и нормативов и размером обязательного платежа, что зависит от обязательного процента платежа.

Одним из ключевых вопросов является определение количества членов домохозяйства, поскольку это имеет прямое влияние на расчет субсидии. В соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива", членов домохозяйства определяется на начало месяца, из которого назначается жилищная субсидия.

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То есть назначая жилищную субсидию, учитывается количество членов домохозяйства на начало месяца, с которого начинается период назначения субсидии. Например, если субсидия назначена с июля 2023 года, количество членов домохозяйства будет учитываться по состоянию на 1 июля 2023 года.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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