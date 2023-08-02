Призначення субсидії за кількістю членів домогосподарств: в ПФУ назвали правильну дату

Українці, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, мають право на отримання житлової субсидії. Важливо знати, на яку дату визначається кількість членів домогосподарства при призначенні субсидії.

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Інформацію надала адміністрація Пенсійного фонду України. Житлова субсидія призначається домогосподарствам за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів та розміром обов’язкового платежу, що залежить від обов’язкового відсотка платежу.

Одним із ключових питань є визначення кількості членів домогосподарства, адже це має прямий вплив на розрахунок субсидії. Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива", кількість членів домогосподарства визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія.

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Тобто, призначаючи житлову субсидію, враховується кількість членів домогосподарства на початок місяця, з якого розпочинається період призначення субсидії. Наприклад, якщо субсидію призначено з липня 2023 року, то кількість членів домогосподарства буде враховуватись станом на 1 липня 2023 року.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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