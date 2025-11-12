Назовете беду: какой цвет запрещено одевать на Новый Год-2025

Вопрос выбора наряда для празднования Нового года достаточно важен и выходит далеко за пределы обычных эстетических предпочтений. От цвета и стиля вашей одежды может зависеть энергетическая настройка в следующем году, утверждают астрологи и эксперты по фэн-шуй.

В 2025 году символом станет Деревянная змея, олицетворяющая гармонию, мудрость и покой. Поэтому при выборе праздничного наряда следует быть особенно внимательным. В частности, категорически не рекомендуется использовать яркие красные цвета, ведь они символизируют огонь и агрессию, противоречащую природе змеи. Об этом пишет 5 ua.

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Красный цвет, традиционно ассоциирующийся с силой, энергией и страстью, может вызвать нежелательные конфликты и напряженность. Эксперты советуют остановить свой выбор на более спокойных и гармоничных оттенках. Лучшими цветами для новогодних нарядов в 2025 году считаются зеленый, изумрудный, коричневый, бежевый, золотой и серебристый.

Особое внимание следует уделить фасону и текстуре наряда. Предпочтение отдается мягким, элегантным силуэтам, не нарушающим внутреннюю гармонию символа рока. Это касается не только верхней одежды, но и белья – рекомендуется отдавать предпочтение пастельным и нейтральным оттенкам.

Важно помнить, что правильно выбранный цвет и стиль одежды может не только подчеркнуть вашу индивидуальность, но и привлечь позитивную энергию, удачу и покой в следующем году. Поэтому подход к выбору новогодних нарядов следует сделать максимально осознанным и преобладать гармонию над показной роскошью.

Напомним, какие блюда должны быть на столе в новогоднюю ночь, чтобы целый год вас сопровождала удача.

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