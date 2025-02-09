Назван полный перечень льгот для граждан, которым исполнится 60 лет в 2025 году

Государственная социальная политика Украины в 2025 году предусматривает помощь наиболее уязвимым слоям населения, в частности пенсионерам. Поэтому граждане, которые достигнут 60-летнего возраста в течение этого года, будут иметь право на ряд государственных льгот.

Какие именно льготы будут доступны для украинцев старше 60 лет, рассказывает команда UAportal совместно с "Новини.LIVE". Так, в 2025 году украинцы, достигшие 60-летнего возраста и имеющие не менее 32 лет страхового стажа, смогут завершить свою трудовую деятельность. После оформления пенсии они будут иметь право на такие льготы:

Коммунальные льготы и субсидии

Пенсионеры, проживающие в сельской местности и ранее работавшие в сфере образования, культуры или медицины, могут воспользоваться полной компенсацией расходов на коммунальные услуги. Другие граждане пожилого возраста имеют право подать заявку на субсидию, размер которой определяется индивидуально для каждого домохозяйства.

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Бесплатный проезд

Пенсионеры могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, за исключением такси и метро, а также имеют право на бесплатный проезд в пригородных автобусах и электричках. Кроме этого, для них предусмотрена возможность бесплатной парковки на платных стоянках.

Скидка на автострахование

Пенсионеры, владеющие автомобилем с объемом двигателя до 2500 куб. см или оснащенным электродвигателем мощностью до 100 кВт, имеют возможность оформить автострахование со скидкой 50%.

Бесплатная юридическая помощь

Пенсионеры имеют право на бесплатные или юридические услуги со скидкой, в частности получение консультаций, подготовку необходимых документов и другую правовую поддержку.

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Освобождение от земельного налога

Владельцы земельных участков установленного размера могут получить освобождение от уплаты земельного налога, в частности если земля используется для садоводства, дачного хозяйства или жилищного строительства. Льгота распространяется на участки в пределах таких значений:

До 0,12 га – для садоводства.

До 0,10 га – для дачных нужд.

До 0,01 га – для строительства гаража.

До 0,10 га – для строительства в городах.

До 0,15 га – для строительства в поселках городского типа.

До 0,25 га – для строительства жилого дома в селе.

До 2 га – для ведения личного сельского хозяйства.

Напомним, ранее в Украине изменили подход и критерии начисления льгот на жилищно-коммунальные услуги.

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