Названа самая опасная дата января 2023: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

В январе 2023 года будет очень опасная дата, когда все начинания будут обречены на неудачи. Это связано с влиянием ретроградного Меркурия.

Об этом заявила астролог Анжела Перл. По ее словам, последний цикл ретроградного Меркурия начался 29 декабря и перенесся на январь – длиться эта фаза будет до 18 января.

"Ретроградный Меркурий будет возвращаться с 24 градуса Козерога в 8 градус и потом снова от 8 до 24. Теневой период будет до 7 февраля 2023 года. С 18 января уже дела начнут продвигаться вперед, но если вы хотите начать что-то очень важное и надолго, тогда желательно не начинать это до 7 февраля", – отметила она.

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Перл подчеркнула, что если невозможно отложить важные дела на период после 7 февраля, то их можно наметить на любой день, кроме даты разворота планеты.

"Даты разворота Меркурия являются самыми неблагоприятными. Самолеты могут задерживаться, вы можете попасть в пробку и не успеть на поезд, машина может сломаться, можете забыть дома паспорт. Или будете в этот день что-то бронировать и по ошибке укажите не тот месяц или не тот год. Какие-то такие досадные ошибки могут быть", – подытожила она.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.