Названо найнебезпечнішу дату січня 2023: що не можна робити, щоб не накликати біду

У січні 2023 року буде дуже небезпечна дата, коли всі починання будуть приречені на невдачі. Це пов'язано з впливом ретроградного Меркурія.

Про це заявила астрологиня Анжела Перл. За її словами, останній цикл ретроградного Меркурія розпочався 29 грудня і перенісся на січень – триватиме ця фаза до 18 січня.

"Ретроградний Меркурій повертатиметься з 24 градуса Козерога до 8 градуса і потім знову від 8 до 24. Тіньовий період буде до 7 лютого 2023 року. З 18 січня вже справи почнуть просуватися вперед, але якщо ви хочете почати щось дуже важливе і надовго, тоді бажано не розпочинати це до 7 лютого", – зазначила вона.

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Перл підкреслила, що якщо неможливо відкласти важливі справи на період після 7 лютого, їх можна намітити на будь-який день, крім дати розвороту планети.

"Дати розвороту Меркурія є найнесприятливішими. Літаки можуть затримуватися, ви можете потрапити в пробку і не встигнути на поїзд, машина може зламатися, можете забути вдома паспорт. Або в цей день щось бронюватимете і помилково вкажете не той місяць чи не той рік. Якісь такі прикрі помилки можуть бути", – підсумувала вона.

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