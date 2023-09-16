Названы 10 самых грязных вещей в вашем доме

Даже при неутомимом уходе дома остатки пыли и грязи продолжают размножаться в каждом углу. Поэтому уборка должна производиться регулярно.

Однако многие не знают, что грязь может быть очень коварной, прячась в самых неожиданных местах. Издание Sante Plus назвало 10 самых грязных предметов, где микробам и бактериям легче жить.

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Смесители

На смесителях образуются не только отложения известкового налета и камня, но черные пятна. Поэтому каждые два месяца снимайте крышку крана и погружайте ее в уксус не менее 15 минут. Хорошо почистите зубной щеткой, чтобы удалить остатки и поставьте на место.

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Ручки и переключатели

Мы часто забываем их чистить, но они являются питомником бактерий. Выключатели света, дверные ручки шкафов или ручки холодильников концентрируют множество микробов, поскольку мы постоянно к ним прикасаемся. Не забывайте о них во время уборки на кухне и других местах дома: протирайте их салфеткой из микрофибры, смоченной эффективным дезинфицирующим средством.

Над кухонными шкафами

Это место накапливает всякую грязь, пыль, помет грызунов и другие бактерии. Нужно хотя бы раз в месяц следует подниматься по лестнице и удалять всю засохшую грязь над шкафами.

Внутри держателя зубной щетки

Каждый день этот предмет намокает и накапливает много грязи, поэтому важно регулярно чистить его. Замочите чашку в смеси теплой воды и отбеливателя на 30 минут. Затем снова замочите его в чистой воде еще на 30 минут, чтобы удалить всю оставшуюся грязь.

Пульт дистанционного управления

Этим предметом пользуются даже с грязными руками. Неудивительно, что здесь полно микробов и бактерий. Вероятно, это самый грязный аксессуар! Поэтому используйте хорошее дезинфицирующее средство для частой чистки пульта.

Стены вокруг туалета и ванны

Стены туалета и ванны постоянно контактируют с влажностью и теплом, что привлекает колонию плесени и грибка. Прежде всего не нужно пренебрегать ситуацией, которая может быстро ухудшиться: стены необходимо мыть сильными чистящими и дезинфицирующими средствами. Распылите его на всю поверхность и оставьте на несколько минут для нейтрализации бактерий. Затем протрите влажной тряпкой. Это позволит избавиться от всей грязи и плесени, которые мы не видим невооруженным глазом.

Ванна

После стен необходимо уделить особое внимание душе и ванне, где собирается плесень, грибок и бактерии. Поскольку вы используете их часто, необходимо регулярно дезинфицировать и сушить после каждого использования.

Внутри холодильника

Холодильник иногда является ловушкой, в которой все перемешивается, и прежде всего это пространство, которым пользуются все члены семьи. Это, несомненно, делает его одним из самых грязных мест в доме.

При чистке лучше избегать использования химических средств. Выбирайте натуральные ингредиенты, такие как белый уксус, который может очистить, продезинфицировать и дезодорировать холодильник. Вы также можете смешать раствор горячей воды и жидкости для мытья посуды, чтобы тщательно очистить полки и ящики. Хорошо высушите их, прежде чем положить обратно в холодильник.

Кухонная раковина

Из-за известкового налета, остатка пищи и влажной среды ваша кухонная раковина может быть грязнее, чем раковина в ванной. Ежедневно мойте ее смесью теплой воды и мыла. Также не забывайте дезинфицировать один или два раза в неделю с помощью натуральных средств, таких как пищевая сода, лимон или белый уксус.

Вокруг кухонной плиты

Остатки пищи, разлитый соус, брызги растительного масла… При приготовлении пищи все эти неудобства являются обычным явлением. Кроме того, тепло, наполняющее это место, обязательно очень благоприятной средой для размножения микробов и бактерий. Поэтому необходимо часто очищать эту зону: распылять дезинфицирующее средство на пораженную часть стены, пол, стойку и плиту.

Напомним, что бытовая техника иногда энергоемкая и может быстро увеличить ваш счет за электроэнергию. Даже если вы не используете некоторые приборы каждый день, ваш счетчик будет продолжать тикать.

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