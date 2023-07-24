Названы 5 мест в доме, где нельзя размещать Wi-Fi роутер

Если вы разместите свой интернет-маршрутизатор в "не той" комнате в вашем доме или даже в неправильном месте в правильной комнате, вы можете замедлить свою домашнюю сеть.

Эксперт по WiFi объяснил DailyMail.com, что знание того, где расположить маршрутизатор, имеет большое значение для того, чтобы иметь хороший сигнал на подключенных устройствах.

Алекс Тофтс, представитель службы сравнения широкополосной связи Broadband Genie, сказал, что маршрутизаторы никогда не следует размещать под лестницей, на окне, на кухне или чердаке, или рядом с вазой или аквариумом.

"Ваш маршрутизатор - это радиопередатчик, и, где это возможно, вы должны пытаться иметь четкую "линию видимости" от маршрутизатора до устройств, требующих быстрого соединения, без толстых стен на пути", — подчеркнул эксперт.

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Он объяснил, что сигналы Wi-Fi плохо проходят сквозь металл, воду, крепкие стены или тяжелую мебель, поэтому поднятие маршрутизатора и размещение его на открытом месте может помочь.

Вот несколько советов по правильному расположению маршрутизатора:

Разместите маршрутизатор в центре вашего дома. Это даст ему самые лучшие шансы достичь всех комнат в вашем доме. Поднимите маршрутизатор вверх. Это поможет сигналу распространяться по всей комнате. Сохраняйте маршрутизатор подальше от стен и препятствий. Не размещайте маршрутизатор рядом с электрическими устройствами, использующими радиосигналы, такими как микроволновка или беспроводной телефон. Не размещайте маршрутизатор рядом с водой. При необходимости используйте усилитель Wi-Fi.

Следуя этим советам, можно улучшить сигнал Wi-Fi в своем доме и получить быстрое и надежное соединение во всех комнатах.

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