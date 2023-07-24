Названі 5 місць у будинку, де не можна розміщувати Wi-Fi роутер

Якщо ви розмістите свій інтернет-маршрутизатор у "не тій" кімнаті у вашому домі або навіть у неправильному місці у правильній кімнаті, ви можете сповільнити свою домашню мережу.

Експерт з WiFi пояснив DailyMail.com, що знання того, де розташувати маршрутизатор, має велике значення для того, щоб мати хороший сигнал на підключених пристроях.

Алекс Тофтс, представник служби порівняння широкосмугового зв’язку Broadband Genie, сказав, що маршрутизатори ніколи не слід розміщувати під сходами, на вікні, на кухні чи горищі, або поруч з вазою чи акваріумом.

"Ваш маршрутизатор — це радіопередавач, і, де це можливо, ви повинні намагатися мати чітку "лінію видимості" від маршрутизатора до пристроїв, які потребують швидкого з’єднання, без товстих стін на шляху", – наголосив експерт.

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Він пояснив, що сигнали Wi-Fi погано проходять крізь метал, воду, міцні стіни чи важкі меблі, тому підняття маршрутизатора та розміщення його на відкритому місці може допомогти.

Ось кілька порад щодо правильного розташування маршрутизатора:

Розмістіть маршрутизатор у центрі вашого будинку. Це дасть йому найкращі шанси досягти всіх кімнат у вашому домі. Підніміть маршрутизатор нагору. Це допоможе сигналу поширюватися по всій кімнаті. Зберігайте маршрутизатор подалі від стін і перешкод. Не розміщуйте маршрутизатор поруч з електричними пристроями, які використовують радіосигнали, такими як мікрохвильова піч або бездротовий телефон. Не розміщуйте маршрутизатор поруч з водою. За потреби використовуйте підсилювач Wi-Fi.

Дотримуючись цих порад, ви можете покращити сигнал Wi-Fi у своєму домі та отримати швидке та надійне з’єднання в усіх кімнатах.

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