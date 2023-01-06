Не подведут в трудную минуту: названы самые верные друзья по знаку зодиака

Дружба является важной составляющей жизни большинства людей, однако не всем удается выстроить гармонные отношения. Причины бывает много, и одна с них – знак зодиака.

По словам астрологов, самыми верными друзьями являются только три уроженца зодиакального круга – Тельцы, Водолеи и Раки. Они никогда не подведут в трудную минуту и помогут как словом, так и делом.

Телец

Уроженцы этого знака очень целеустремленные и достигают больших высот в карьере. В дружбе они также не меняют своих взглядов и отличаются верностью и преданностью. Тельцы всегда готовы выслушать своих друзей, оказать им посильную помощь и точно не забудут поздравить с праздниками. Они действительно заботятся о тех, кто им близки.

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Водолей

Водолеи очень свободолюбивы и независимы, они отличаются тем, что имеют свой взгляд на все в жизни. Однако это не значит, что уроженцы знака менее надежны, наоборот они окружат вниманием друзей.. Водолеи легки на подъем, поэтому с удовольствием поддержат любую инициативу и могут отправиться как в дальний поход, так и на бурную вечеринку.

Рак

Уроженцы этого знака зодиака очень внимательные и заботливые, и их сил хватает на все фронты – и на вторую половику, и на друзей. Раки воспринимаеют людей такими, как они есть, и всегда готовы протянуть руку помощи. Они терпеливо выслушают и постараются дать дельный совет. У Раков – очень большое сердце, они готовы поделиться последним с теми, кто нуждается.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.