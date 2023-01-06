Не підведуть у скрутну хвилину: названо найвірніших друзів за знаком зодіаку

Дружба є важливою складовою життя більшості людей, проте не всім вдається вибудувати гармонійні стосунки. Причин буває багато, і одна з них – знак зодіаку.

За словами астрологів, найвірнішими друзями є лише три уродженці зодіакального кола – Тельці, Водолії та Раки. Вони ніколи не підведуть у скрутну хвилину і допоможуть як словом, так і ділом.

Телець

Уродженці цього знаку дуже цілеспрямовані та досягають великих висот у кар'єрі. У дружбі вони також не змінюють своїх поглядів і відрізняються вірністю та відданістю. Тельці завжди готові вислухати своїх друзів, надати їм посильну допомогу та точно не забудуть привітати зі святами. Вони справді дбають про тих, хто їм близький.

Відео дня

Водолій

Водолії дуже волелюбні та незалежні, вони відрізняються тим, що мають свій погляд на все в житті. Однак це не означає, що уродженці знаку менш надійні, навпаки вони оточать увагою друзів. Водолії легкі на підйом, тому із задоволенням підтримають будь-яку ініціативу і можуть вирушити як у дальній похід, так і на бурхливу вечірку.

Рак

Уродженці цього знаку зодіаку дуже уважні та дбайливі, і їх сил вистачає на всі фронти – і другу половину, і друзів. Раки сприймають людей такими, як вони є, і завжди готові простягнути руку допомоги. Вони терпляче вислухають і намагатимуться дати слушну пораду. У Раків – дуже велике серце, вони готові поділитися останнім із тими, хто потребує.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.