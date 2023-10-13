Не предсказывает ничего хорошего: почему нельзя бить вареные яйца о столе

Согласно народным поверьям, категорически не рекомендуется бить вареные яйца о столе, сообщает Pixel inform. Давайте рассмотрим почему.

По народным поверьям, ударяя яйцо о стол, человек, фактически, "разбивает" свою собственную жизнь. Важно отметить, что нет никаких примет, которые спрогнозируют что-нибудь положительное в случае разбитого яйца о стол. Обычно это связано с предвидением неприятностей.

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Согласно этим поверьям, человек, совершивший подобное действие, может взять на себя негативные последствия - от небольших семейных конфликтов до серьезных финансовых сложностей и проблем со здоровьем.

Кроме того, считается, что видеть во сне разбившееся о стол яйцо также считается плохой приметой, которая может предвещать возможный обман или недостойные действия.

Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.

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