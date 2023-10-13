Не віщує нічого хорошого: чому не можна бити варені яйця об стіл

Відповідно до народних повір'їв, категорично не рекомендується бити варені яйця об стіл, повідомляє Pixel inform. Давайте розглянемо, чому.

За народними повір'ями, вдаряючи яйце об стіл, людина, фактично, "розбиває" своє власне життя. Важливо зазначити, що немає жодних прикмет, які спрогнозують щось позитивне у разі розбитого яйця об стіл. Зазвичай це пов'язане із передбаченням неприємностей.

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Згідно з цими повір'ями, людина, яка вчинила подібну дію, може взяти на себе негативні наслідки - від невеликих родинних конфліктів до серйозних фінансових складнощів та проблем із здоров'ям.

Крім того, вважається, що бачити у сні яйце, яке розбилося об стіл, також вважається поганою прикметою, яка може передвіщати можливий обман чи негідні дії.

Нагадаємо, ми вже писали,які прикмети пророкують біду.

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