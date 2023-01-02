Не верят даже свои: Минобороны россии обвинили мобилизованных в ударе по Макеевке и в десятки раз снизили число погибших

Министерство обороны РФ заявило, что в результате удара в ночь на 1 января по зданию бывшего профессионально-технического училища №19 в оккупированной Макеевке Донецкой области, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли 63 военных.

"Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня "HIMARS" производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских Вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка. В результате поражения пункта временной дислокации погибли 63 российских военнослужащих", – говорится в сообщении.

"Правоохранители" в так называемой "ДНР" сообщили российским СМИ, что мобилизованные россияне могли погибнуть из-за "высокой сотовой активности".

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"Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывших военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON обнаружил активность сотовой связи и местоположение абонентов", – говорится в сообщении.

Ранее, в Страткоме ВСУ сообщили, что благодаря точному удару в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения разной степени тяжести. Сообщалось, что на уничтоженной базе находились мобилизованные спецназовцы, артиллеристы и связисты. В Генштабе информацию об ударе пока не подтвердили.

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал будущие действия ВСУ в направлении России и пообещал больше "бавовни" в новом году.

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