Не вірять навіть свої: Міноборони росії звинуватили мобілізованих в ударі по Макіївці і в десятки разів зменшили кількість загиблих

Міністерство оборони рф заявило, що в результаті удару у ніч проти 1 січня по будівлі колишнього професійно-технічного училища №19 в окупованій Макіївці Донецької області, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії, загинуло 63 військових.

"Київським режимом завдано удару шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "HIMARS" виробництва США по пункту тимчасової дислокації одного з підрозділів російських Збройних сил у районі населеного пункту Макіївка. Внаслідок ураження пункту тимчасової дислокації загинуло 63 російські військовослужбовці", – йдеться у повідомленні.

"Правоохоронці" в так званій "ДНР" повідомили російським ЗМІ, що мобілізовані росіяни могли загинути через "високу стільникову активність".

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"Попередньо, причиною попадання HIMARS послужило активне використання військовослужбовцями, які прибули, мобільних телефонів. Противник за допомогою розвідувального комплексу ECHELON виявив активність стільникового зв'язку і місце розташування абонентів", – йдеться у повідомленні.

Раніше, у СтратКомі ЗСУ повідомили, що завдяки точному удару у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Повідомлялося, що на знищеній базі перебували мобілізовані, спецпризначенці, артилеристи та зв'язківці. У Генштабі інформацію про удар поки що не підтвердили.

Нагадаємо, очільник української розвідки Кирило Буданов прокоментував майбутні дії ЗСУ в напрямку росії та пообіцяв більше "бавовни" в новому році.

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