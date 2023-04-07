Небесно-голубой цвет: как красиво покрасить пасхальные яйца красной капустой на Пасху

Скоро в Украине христиане будут праздновать один из самых больших праздников – Пасху, католики 9 апреля, а православные – 16. Традиционно на праздничном столе должны быть пасхи и крашеные яйца.

Одним из натуральных красителей для пасхальных яиц является краснокочанная капуста. Она позволит выкрасить яйца в голубовато-синий цвет.

Для этого метода понадобится красная капуста, уксус и вода. Сначала нужно порезать половину головки краснокочанной капусты на мелкие кусочки, выложить в кастрюлю, добавить 3 столовых ложки уксуса и 2 литра воды.

Читайте также: Как запечь аппетитную буженину в духовке: пасхальный рецепт

Видео дня

Смесь должна вариться на медленном огне после кипения в полтора часа. После этого воду нужно отделить от лепестков капусты через сито.

После этого в голодную воду можно положить вареные яйца. В зависимости от времени цвет пасхальных яиц будет изменяться. Через 2 часа пребывания в отваре яйца приобретут голубоватый оттенок, а через 5-6 часов – станут насыщенно синими.

Напомним, что замечательной идеей обрадовать близких вкусным десертом на Пасху является приготовление кейк-попсов в виде пасхальных яиц для декора тортов и куличей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !