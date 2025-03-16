Украинские потребители должны пройти внеочередную проверку газовых счетчиков: кого касается

Регулярная проверка счетчиков - необходимый процесс для всех потребителей. Некоторым пользователям газа в Украине стоит срочно обратиться в газовую службу, чтобы предотвратить дополнительные расходы на оплату.

Если счетчик не проверить в установленный срок, начисления за газ могут проводиться не по реальному потреблению, а по установленным нормативам, что обычно обходится значительно дороже. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Если счетчик не будет проверен вовремя, его показатели могут не учитываться, поскольку газовая служба не сможет гарантировать их точность. В результате в платежках появятся суммы, рассчитанные по установленным нормативам тарифа на газ.

Частота проверки газовых счетчиков определяется их классом точности:

приборы с классом точности 1 подлежат проверке каждые два года.

счетчики класса 1,5 необходимо проверять раз в восемь лет.

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Когда нужно проводить внеплановые поверки

Помимо плановых проверок отдельные потребители должны пройти внеочередную поверку. Она осуществляется в следующих ситуациях:

возникли подозрения относительно правильности показателей счетчика;

была повреждена поверочная пломба;

прибор учета не использовался в течение длительного времени.

Следует отметить, что согласно постановлению Кабмина № 440 от 7 апреля 2023 года, во время военного состояния поверка счетчиков не обязательна для:

жителей временно оккупированных территорий – они должны пройти проверку в течение трех месяцев после завершения военного положения;

граждан, находящихся в районах активных боевых действий, им предоставляется шесть месяцев после окончания военного положения для проведения поверки.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев будет вынужден доплачивать 900 грн за газ с апреля.

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