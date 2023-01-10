Некоторые украинцы не могут иметь пенсию менее 4395 гривен: кого это касается

У некоторых украинцев после повышения пенсия не может быть ниже 4395 гривен. В частности, речь идет о людях, которые пошли защищать Украину и получили статус участника боевых действий.

Портал "На пенсии" рассказал, какая пенсия принадлежит УБД и на какие прибавки они могут рассчитывать. Эта категория граждан Украины может выходить на пенсию досрочно.

Прибавка к пенсии устанавливается в размере 25% прожиточного минимума. По состоянию на 1 декабря 2022 - 523,25 грн. В течение 2023 года эта сумма не будет меняться, поскольку из-за войны заморожен размер прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Видео дня

Законом "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны" от 2004 года предусмотрена еще и целевая помощь в размере 40 грн.

Следовательно, общий размер пенсии лица со статусом УБД не может быть менее 210% прожиточного минимума. Сейчас это составляет не менее 4395,30 грн., для сравнения в июле пенсия УБД была увеличена до 4256,70 грн.

Кроме того, участники боевых действий имеют право выходить на пенсию досрочно.

Мужчины могут выходить на пенсию в 55 лет. Это касается как кадровых военных, так и нет. Однако нужно иметь не менее 25 лет страхового стажа.

Женщины могут выходить на пенсию в 50 лет при условии набранного 20 лет страхового стажа.

Напомним, что в 2023 году ожидается ряд изменений, которые будут касаться пенсионеров. Главным событием станет индексация пенсионных выплат. Однако у большей части пенсионеров пенсия вырастет всего на 5%. Особое внимание будет уделено индексации пенсий госслужащим и ученым.

В Украине граждане, ставшие почетными донорами, имеют право на получение надбавки к пенсии. Ее размер – 10% от прожиточного минимума.

Также в Министерстве соцполитики Украины рассказали, смогут ли выплачивать пенсии в 2023 году. В частности, названы источники, благодаря которым наполняется бюджет Украины.

Министерство социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, хватит ли средств в бюджете на социальные выплаты в 2023 году. В частности, из-за военного положения, усложняющего экономическую ситуацию. Однако правительство оптимизировало расходы в следующем году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!