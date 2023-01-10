Деякі українці не можуть мати пенсію меншу за 4395 гривень: кого це стосується

У деяких українців після підвищення пенсія не може бути нижчою за 4395 гривень. Зокрема йдеться про людей, які пішли захищати Україну та отримали статус учасника бойових дій.

Портал "На пенсії" розповів, яка пенсія належить УБД і на які надбавки вони можуть розраховувати. Ця категорія громадян України може виходити на пенсію достроково.

Зазначається, що надбавка до пенсії встановлюється у розмірі 25% прожиткового мінімуму. Станом на 1 грудня 2022 року – 523,25 грн. Впродовж 2023 року ця сума не змінюватиметься, оскільки через війну заморожено розмір прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

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Законом "Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" від 2004 року передбачено ще й цільову допомогу у розмірі 40 грн.

Відтак, загальний розмір пенсії особи зі статусом УБД не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму. Зараз це становить не менше 4395,30 грн, для порівняння в липні пенсію УБД було збільшено до 4256,70 грн.

Крім цього, учасники бойових дій мають право виходити на пенсію достроково.

Чоловіки можуть виходити на пенсію в 55 років. Це стосується як кадрових військових, так і ні. Проте потрібно мати не менше ніж 25 років страхового стажу.

Жінки можуть виходити на пенсію у 50 років при умові набраних 20 років страхового стажу.

Нагадаємо, що у 2023 році очікується низка змін, які стосуватимуться пенсіонерів. Головною подією стане індексація пенсійних виплат. Проте у більшої частини пенсіонерів пенсія зросте лише на 5%. Особливу увагу буде приділено індексації пенсій держслужбовцям та науковцям.

В Україні громадяни, які стали почесними донорами, мають право на отримання надбавки до пенсії. Її розмір – 10% від прожиткового мінімуму.

Також в Міністерстві соцполітики України розповіли, чи зможуть виплачувати пенсії в 2023 році. Зокрема названо джерела, завдяки яким наповнюється бюджет України.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, чи вистачить коштів у бюджеті на соціальні виплати у 2023 році. Зокрема, через воєнний стан, який ускладнює економічну ситуацію. Проте уряд оптимізував витрати у наступному році.

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